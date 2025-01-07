Вимагав у підлеглих 30% з бойових виплат: в Одесі викрили командира військової частини

В Одесі поліція та СБУ викрили на хабарництві командира однієї з військових частин, упродовж семи місяців зловмисник збирав із військовослужбовців побори. Його затримали "на гарячому".

Джерело: поліція Одеської області

Дослівно: "Правоохоронці встановили, що керівник вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини, зокрема на ремонт техніки. Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення в інші підрозділи, зони бойових дій".

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Деталі: Повідомляється, що у такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень.

Затримали його під час отримання "данини" за грудень в розмірі 41 тисячі гривень.

Військовому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.