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Росіяни з артилерії обстріляли Чернігівщину: троє поранених

Анастасія ПроцВівторок, 7 січня 2025, 11:57
Росіяни з артилерії обстріляли Чернігівщину: троє поранених
ФОТО: НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ

Вранці армія РФ з артилерії атакувала місто Семенівка Чернігівської області, внаслідок чого постраждали троє людей.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Пряма мова: "Вранці росіяни знову атакували місто. Троє поранених. Двоє чоловіків віком 45 та 65 років, 68-річна жінка. Двох людей ушпиталили". 

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фото: національна поліція

Деталі: Зазначається, що ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство також окупанти понівечили будівлі та домівки місцевих мешканців. 

Також Чаус повідомив, що місто перебуває під ворожим артилерійським вогнем з вечора 6 січня.

Чернігівська областьобстріл
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