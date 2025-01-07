Росіяни з артилерії обстріляли Чернігівщину: троє поранених
Вівторок, 7 січня 2025, 11:57
Вранці армія РФ з артилерії атакувала місто Семенівка Чернігівської області, внаслідок чого постраждали троє людей.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус
Пряма мова: "Вранці росіяни знову атакували місто. Троє поранених. Двоє чоловіків віком 45 та 65 років, 68-річна жінка. Двох людей ушпиталили".
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Деталі: Зазначається, що ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджене підприємство також окупанти понівечили будівлі та домівки місцевих мешканців.
Також Чаус повідомив, що місто перебуває під ворожим артилерійським вогнем з вечора 6 січня.