Армія РФ скинула вибухівку на цивільне авто на Херсонщині: загинув чоловік
Вівторок, 7 січня 2025, 12:18
Російські війська з безпілотника атакували цивільний автомобіль у Наддніпрянському Херсонської області, у результаті чого загинув 62-річний чоловік.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Пряма мова: "Внаслідок скидання вибухівки на транспортний засіб смертельні поранення дістав 62-річний чоловік".
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Деталі: Прокудін висловив співчуття рідним загиблого.
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