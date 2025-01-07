Українці обирають членів громадської антикорупційної ради при Міноборони

Триває онлайн-голосування за членів громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони.

Джерело: пресслужба МОУ

Деталі: повідомляється, що з 9:00 станом на 12 годину проголосували вже понад 34 000 громадян і громадянок.

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Наголошується: саме голоси громадськості визначать, хто увійде до ради та протягом двох років буде допомагати оцінювати корупційні ризики в Міноборони та сприяти формуванню антикорупційних заходів.

Взяти участь в голосуванні можна лише раз, обравши до 15 представників із 40 кандидатів.

Дослівно Міноборони: "Беручи до уваги постійні атаки ворога на українську ІТ-інфраструктуру, проголосувати можна лише з території України. Спеціально призначена команда швидкого реагування слідкує за стабільністю та прозорістю процесу".

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Деталі: Водночас користувачі скаржаться на перебої та проблеми із завантаженням сторінки голосування.