КМІС: Довіра до Зеленського падала весь 2024 рік, проте баланс довіри-недовіри позитивний

Київський міжнародний інститут соціології провів опитування серед населення щодо довіри президенту Володимиру Зеленському та підсумував, що протягом року недовіра зросла до 39%, ще 52% українців довіряють главі держави.

Джерело: пресреліз КМІС

Дослівно: "Варто зупинитися на динаміці довіри протягом року, тобто у період з грудня 2023 року до грудня 2024 року. У кінці 2023 року 77% довіряли президенту, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року - до 59% (водночас частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%)".

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ІНФОГРАФІКА КМІС

Деталі: У КМІС наголошують, що у жовтні ситуація щодо довіри стабілізувалась, однак вже у грудні відбувся спад довіри президенту, але не за рахунок голосів респондентів які не довіряють, а за рахунок невизначеності у відповідях. Тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра.

В Інституті соціології підсумували, що станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли Зеленському, не довіряли - 39%. Решта 9% відповіли, що не можуть визначитися. Не дивлячись на те, що показник довіри знизився протягом року, баланс довіри-недовіри залишився позитивним - +13%.

Опитування проводилось 2-17 грудня 2024 року, було опитано 2000 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, але опитувались тимчасово переселені особи, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

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Статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

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