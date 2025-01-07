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Британські політики поскаржились оточенню Трампа на провокаційні заяви Маска

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 7 січня 2025, 13:14
Британські політики поскаржились оточенню Трампа на провокаційні заяви Маска
Дональд Трамп, Ілон Маск, фото: Getty Images

Представники трьох найбільших політичних партій Великої Британії у приватному порядку закликали союзників обраного президента США Дональда Трампа переглянути його відносини з мільярдером Ілоном Маском.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Скарги з боку британських політиків почались після того, як Маск у своїй соцмережі X зробив низку провокаційних заяв про внутрішню політику Британії, а також підтримав ультраправого лідера популістської партії Reform UK Найджела Фараджа.

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Як зазначають співрозмовники агентства, наразі Лейбористська партія влади Кіра Стармера, консервативна опозиція і партія Reform UK ставлять собі питання, чи зможе альянс між Маском і обраним президентом США тривати довго і який ризик несе публічна активність мільярдера.

Під час дискусій з союзниками Трампа в останні дні деякі з них припустили, що пости Маска шкодять репутації обраного президента навіть серед його друзів і прихильників у Великій Британії.

Агентство також наголошує, що британські скарги на Маска з'явилися на тлі ознак невдоволення деяких прихильників Трампа впливом мільярдера у майбутній адміністрації США.

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Один зі співрозмовників агентства, дотичний як до оточення Трампа, так і до британської політики, розповів, що публічна сварка Маска з Фараджем цими вихідними змусила їх передбачити, що його зв'язок з Трампом також скоро зіпсується.

Джерела зазначають, що деякі союзники Трампа висловлювали стурбованість активністю Маска в інтернеті в розмовах зі своїми британськими колегами.

Інший британський політик, близький до команди Трампа, сказав, що вони стурбовані тим, що Маск переступив межу дозволеного, і дійшли висновку, що тепер він становить ризик для новообраного президента.

Передісторія:

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МаскВелика БританіяТрамп
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