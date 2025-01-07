Ситуація в Кураховому складна, ЗСУ тримаються на західній околиці міста – "Хортиця"

Російські окупаційні війська намагаються "розібрати по камінчику" забудову Курахового на Донеччині, Сили оборони тримаються в західній частині міста.

Джерело: речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Росіяни просто намагаються знищити усі будинки, навіть малоповерхові в місті. Коли місто повністю знищено, там просто немає де тримати оборону, бо фактично немає укріплень. Будь-який будинок - це укріплення, якщо немає будинків, якщо там просто випалена земля, то оборону там тримати неможливо.

Реклама:

Наразі ситуація в Кураховому справді доволі важка, бо значна частина міста знищена. Українські війська тримаються на західній частині міста, на його західній околиці. У тому числі тримають електростанцію, що знаходиться в місті".

Деталі: Водночас офіцер наголосив, що українські війська продовжують знищувати російську живу силу і техніку, завдаючи втрат і перешкоджаючи просуванню противника.