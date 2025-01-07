У Німеччині судять подружжя, яке вбило двох українок, щоб викрасти немовля

У земельному суді німецького міста Мангейм почали судити подружжя, яке вбило українку та її матір, щоб видати дитину молодшої жінки за свою власну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: На початку судового процесу обидвоє обвинувачених зізналися у скоєнні злочинів у заявах, зачитаних їхніми адвокатами. Вони висловили каяття в тому, що сталося.

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Згідно з обвинувальним висновком, жінка та її чоловік в березні минулого року вбили 27-річну жінку та її 51-річну матір, щоб видати п'ятитижневу дитину молодшої жінки за свою власну.

За даними прокуратури, мотивом злочину стало те, що 45-річна жінка та її 43-річний чоловік із Зандгаузена поблизу Гейдельберга вже давно виношували бажання мати спільну доньку. Їхнє громадянство не розкривають, проте у давніших повідомленнях були згадки, що підозрювані – росіянка і німець.

Дружина спеціально шукала контакту з українськими біженцями і приєдналася до групи в Telegram, щоб підтримати їх, повідомили в прокуратурі.

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Так вона познайомилася з 27-річною дівчиною, яка шукала допомоги з перекладом у зв'язку з майбутнім народженням доньки. Мати, бабуся і немовля на момент злочину перебували в притулку для біженців в окрузі Рейн-Неккар.

Немовля, якому близько одинадцяти місяців, зараз живе зі своєю тіткою в Україні. Жінка виступає у справі як співпозивач. Всього на судовий розгляд заплановано дев'ять днів слухань. Вирок може бути оголошений 21 лютого.

Нагадаємо: На березі Рейну знайшли тіло українки за кілька днів після того, як родина зникла з притулку для біженців, де вони проживали, а згодом виявили тіло матері. Новонароджену дівчинку знайшли неушкодженою.

У червні викликало резонанс вбивство 9-річної українки Валерії у Дебельні.