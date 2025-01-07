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Сійярто звинуватив Україну у підвищенні цін на газ у Європі

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Вівторок, 7 січня 2025, 15:32
Сійярто звинуватив Україну у підвищенні цін на газ у Європі
Петер Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що та поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище зупинкою транзиту російського газу.

Джерело: "Європейська правда", Сійярто у Facebook

Деталі: Як заявив очільник угорського МЗС, "навіть найфанатичніші брюссельці" не можуть заперечувати, що конкурентоспроможність Європейського Союзу останнім часом "різко погіршилася".

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Він стверджує: однією з головних причин цього є те, що "ціни на газ в Європі стали набагато вищими, ніж у наших конкурентів".

"Зростання європейських цін на природний газ в основному було викликане заходами, які штучно скорочують його кількість, такими як ліквідація деяких джерел природного газу через санкції або політику, а також блокування певних транспортних маршрутів", – заявив угорець.

Водночас Сійярто зазначив, що Угорщина диверсифікувала джерела отримання газу, тому подорожчання енергоносіїв в Європі не матиме великого впливу на країну.

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Він звинуватив Україну в тому, що недавнє припинення транзиту російського природного газу до Центральної Європи спричинило підвищення цін.

"Оскільки зупинення українського транзитного маршруту стало остаточним у середині грудня, ціна природного газу на європейському ринку зросла на 20%. Таким чином, хоча Україна намагається вступити до ЄС як кандидат, своїм останнім рішенням вона вкотре поставила європейську економіку у скрутну ситуацію. Це особливо стосується Центральної Європи", – написав він.

Голова МЗС Угорщини заявив, що зустрівся зі словацьким колегою Юраєм Бланаром, аби "проаналізувати ситуацію", що склалася після припинення транзиту російського газу.

"Ми домовилися, що угода про асоціацію між ЄС та Україною має поважатись обома сторонами, і ця угода також передбачає збереження маршрутів транспортування енергоносіїв", – додав Сійярто.

Водночас, як інформували 6 січня, Європейська комісія не зафіксувала різких стрибків цін на газ у Європейському Союзі після того, як Україна припинила транзит російського газу на територію ЄС.

Як відомо, контракт між Україною та Росією на транзит газу до Європи закінчився наприкінці 2024 року після того, як українська сторона вирішила не продовжувати його.

Після цього прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо різко розкритикував Київ за ці дії та написав лист лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони.

У четвер, 9 січня, він вирушить до Брюсселя на переговори з Європейською комісією щодо ситуації з припиненням транзиту газу через Україну.

УгорщинагазЄвропаУкраїна
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