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У Києві розікрали понад 6 млн на закупівлях для "швидких": під підозрою комунальник і 4 спільників

Валентина РоманенкоВівторок, 7 січня 2025, 17:37
У Києві розікрали понад 6 млн на закупівлях для швидких: під підозрою комунальник і 4 спільників
фото СБУ

Нацполіція та Служба безпеки України викрили у Києві організовану злочинну групу, яка привласнила понад 6 мільйонів гривень з держбюджету на закупівлю запчастин для автомобілів швидкої допомоги.

Джерело: Нацпол, СБУ, Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно НПУ: "Посадовець КО "Київмедспецтранс" КМДА, бухгалтер і три підрядники приватних фірм протягом 2023 року заволоділи майже третиною коштів, що виділялися для закупівлі запасних частин для ремонту карет швидкої допомоги у столиці. Тепер за вчинене їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна".

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Деталі: За даними джерела "Української правди", йдеться про начальника служби матеріально-технічного забезпечення комунального підприємства КМДА "Київмедспецтранс" Юрія Клименка та чотирьох його спільників.

За матеріалами справи, фігуранти привласнили кошти, які призначалися на закупівлю автомобільних запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Згідно з розслідуванням, посадовець "Київмедспецтрансу" сформував завищену вартість тендерної закупівлі і до участі в конкурсі допустив винятково підконтрольні фірми, які і виграли тендер.

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У подальшому підприємці постачали запасні частини для карет "швидкої" за завищеними цінами, а надприбуток виводили на свої рахунки.

Як уточнює прокуратура, впродовж 2023 року службові особи КО "Київмедспецтранс" провели тендери та уклали 11 договорів на загальну суму понад 17,6 млн гривень, з яких понад 6 млн грн заволоділи учасники організованої групи – організатори закупівлі та постачальники запчастин.

Проведені судові економічні експертизи встановили необґрунтоване завищення цін на понад 6 млн грн.

Під час розслідування також з’ясувалося, що для уникнення кримінальної відповідальності організатора схеми, начальника служби матеріально-технічного забезпечення, було переведено на нижчу посаду.

На підставі зібраних доказів посадовцю комунальної організації КМДА і чотирьом його спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України відповідно до вчинених злочинів:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою);

ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 28, чч. 1, 2 ст. 366 (службове підроблення).

КиївкорупціяСБУполіція
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