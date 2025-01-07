Син Трампа прилетів до Гренландії, яку хоче купити батько

Син обраного президента США Дональд Трамп-молодший 7 січня прибув на острів Гренландія, статус якого вкотре став предметом суперечок між Штатами і Данією.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У своєму X Трамп-молодший виклав відео прибуття свого літака до Гренландії, а також фото зі злітно-посадкової смуги та центру столиці Гренландії Нуука.

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"Гренландія прекрасна!!!", – підписав фотографії син Трампа.

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Перед прибуттям до Гренландії, про яке стало відомо напередодні, Трамп-молодший заявив, що вирушає в "особисту одноденну поїздку", щоб поспілкуватися з людьми, і не планує жодних зустрічей з місцевими посадовцями.

Але відбувається візит на тлі суперечки стосовно статусу острова, яку порушив обраний президент США.

Під час першого президентського терміну Трамп неодноразово висловлював бажання "купити" Гренландію, через що Данії довелося реагувати і наголошувати, що острів "не продається".

Після того як Трамп прокоментував поїздку свого сина на данський острів Гренландія новими заявами про те, що хотів би приєднання острова до Штатів, данська премʼєрка Метте Фредеріксен наголосила: Гренландія належить її мешканцям.