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Зеленський підписав закон про перелік терористичних організацій і груп

Тетяна ОлійникВівторок, 7 січня 2025, 18:54
Зеленський підписав закон про перелік терористичних організацій і груп
Володимир Зеленський. фото - оп

Президент Володимир Зеленський 7 січня підписав закон щодо механізму включення до переліку терористичних організацій.

Джерело: картка закону на сайті Верховної ради

Деталі: До цього переліку вноситимуть організації, які здійснюють терористичну діяльність на території України та/або за її межами та створюють загрозу національній безпеці.

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Це відбуватиметься незалежно від наявності чи відсутності в них статусу юридичної особи, реєстрації уповноваженими органами України чи іноземних держав.

Відомості щодо організації підлягатимуть оприлюдненню на офіційному сайті Служби безпеки України та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

Включення терористичної організації (групи) до переліку здійснюється з урахуванням загроз національній безпеці України на підставі:

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  • відомостей, сформованих міжнародними організаціями, членом яких є Україна;
  • виявлення факту існування терористичних організацій (груп) або зв’язку з терористичними організаціями (групами) чи терористами:

а) рішень компетентних органів іноземних держав, рішень іноземних судів, які визнаються Україною відповідно до міжнародних договорів України;

б) вироку суду про застосування до юридичної особи, зареєстрованої в установленому порядку на території України, заходів кримінально-правового характеру за вчинення уповноваженою особою від її імені кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258-258-6 Кримінального кодексу;

в) вироку суду про визнання особи винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтями 258-258-6 Кримінального кодексу, за умови встановлення причетності такої особи до терористичної організації (групи).

Включення/виключення організації (групи) з переліку здійснюється Антитерористичним центром при СБУ.

Зеленськийзаконодавство
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