Трамп: Я "можу зрозуміти почуття" Росії щодо можливого вступу України в НАТО

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" РФ у звʼязку з тим, що Джо Байден нібито порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО.

Джерело: Трамп на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго 7 січня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Майбутній американський президент укотре поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Говорячи про причини війни, він заявив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

"І десь у цей час Байден сказав: "Ні, вони (українці. – Ред.) повинні мати можливість приєднатися до НАТО". Що ж, тоді в Росії дехто зʼявляється на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього питання", – додав Трамп.

На питання журналіста пояснити, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО, обраний президент заявив: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".

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"Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – заявив він.

Трамп і раніше говорив про те, що Джо Байден не повинен був обіцяти Україні членства в Альянсі, бо через це Росія нібито і розвʼязала повномасштабну війну.

Раніше він запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".