Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Трамп: Я "можу зрозуміти почуття" Росії щодо можливого вступу України в НАТО

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 7 січня 2025, 19:45
Трамп: Я можу зрозуміти почуття Росії щодо можливого вступу України в НАТО
фото: Getty Images

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" РФ у звʼязку з тим, що Джо Байден нібито порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО.

Джерело: Трамп на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго 7 січня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Майбутній американський президент укотре поклав відповідальність на адміністрацію Байдена за початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Реклама:

Говорячи про причини війни, він заявив, що можливість вступу України до НАТО була "значною частиною проблеми для Росії протягом багатьох-багатьох років".

"І десь у цей час Байден сказав: "Ні, вони (українці. – Ред.) повинні мати можливість приєднатися до НАТО". Що ж, тоді в Росії дехто зʼявляється на порозі. І я можу зрозуміти їхні почуття з цього питання", – додав Трамп.

На питання журналіста пояснити, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО, обраний президент заявив: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".

РЕКЛАМА:

"Насправді, я вважаю, що у них була угода, а потім Байден її порушив. У них була угода, яка б задовольнила Україну і всіх інших, але Байден сказав: "Ні, ви повинні мати можливість вступити до НАТО", – заявив він.

Трамп і раніше говорив про те, що Джо Байден не повинен був обіцяти Україні членства в Альянсі, бо через це Росія нібито і розвʼязала повномасштабну війну.

Раніше він запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".

ТрампРосіяНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сили ППО збили 2 з 4 балістичних ракет
Оновлено, ФотоРосія атакувала Київ балістикою: четверо загиблих, троє постраждалих
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
Росіяни просунулися у низці населених пунктів Харківщини та Донеччини – DeepState
відеоРосіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа
фотоПісля атаки у Кривому Розі кількість постраждалих збільшилась до 14: 3 "важкі"
Усі новини...
Трамп
Трамп заявив, що зустріч з Путіним має почекати
Син Трампа прилетів до Гренландії, яку хоче купити батько
Британські політики поскаржились оточенню Трампа на провокаційні заяви Маска
Останні новини
09:12
Оновлено, відеоРосія вдарила балістикою по Запоріжжю: десятеро поранених
08:51
Сили ППО збили 2 з 4 балістичних ракет
08:40
Десятки тисяч людей приєдналися до студентських протестів у Белграді
08:27
Херсонщина: росіяни били по критичній інфраструктурі, загинула людина
07:46
За добу Сили оборони України знищили 1340 окупантів – Генштаб
07:06
Оновлено, ФотоРосія атакувала Київ балістикою: четверо загиблих, троє постраждалих
05:59
ОновленоУ Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
05:46
ОновленоКиїв атакували російські ударні безпілотники
05:25
Росія та Іран підписали Угоду про всеосяжне стратегічне партнерство – ISW
04:37
Повернення біженців до України може завдати шкоди економікам Східної Європи – Reuters
Усі новини...
Реклама:
Реклама: