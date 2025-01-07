Трамп заявив, що зустріч з Путіним має почекати

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним до інавгурації недоречно.

Джерело: Трамп на пресконференції в США 7 січня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На питання про можливу зустріч з господарем Кремля Трамп сказав, що "в курсі, що Путін хотів би зустрітись".

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"Не думаю, що доречно зустрічатись до 20 січня, що мені не подобається. Тому що щодня убивають багато-багато молодих людей, солдатів", – додав він.

Далі Трамп укотре заявив, що повномасштабної війни Росії в Україні "ніколи не мало відбутись", і цього б не сталось, якби він був президентом.

Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з очільником Кремля. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання.

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Нещодавно Путін під час щорічної пресконференції для ЗМІ сказав, що "готовий" до потенційних переговорів з Трампом.

А Трамп заявив 23 грудня, що правитель Росії висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні.