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США днями оголосять про "значний" пакет військової допомоги Україні – ЗМІ

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 7 січня 2025, 20:48
США днями оголосять про значний пакет військової допомоги Україні – ЗМІ
фото: Getty Images

Адміністрація президента США, що йде, Джо Байдена планує у четвер 9 січня оголосити про свій останній пакет військової допомоги Україні. Кажуть, він буде "значний".

Джерело: агентство АР з посиланням на двох американських посадовців, пише "Європейська правда"

Деталі: Оголошення пакета військової допомоги США відбудеться в день засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн".

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Джерела АР не назвали точну вартість пакета, але сказали, що він буде "значним". Водночас не очікується, що він використає всі 4 мільярди доларів, що залишилися в Білого дому в межах затвердженого Конгресом фінансування для України.

Посадовці додали, що, ймовірно, залишиться "більше двох мільярдів доларів", якими зможе розпорядитись нова адміністрація Дональда Трампа.

Нагадаємо, 30 грудня США оголосили про пакет оборонної допомоги Україні обсягом майже $2,5 млрд.

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Він передбачав передачу Україні зброї та устаткування із запасів Пентагону на суму $1,25 млрд, а також розміщення замовлень на нову зброю обсягом $1,22 млрд в рамках Ініціативи з безпекової допомоги Україні (USAI).

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 року загальний обсяг військової допомоги США Україні становить 66 мільярдів доларів.

СШАУкраїна
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