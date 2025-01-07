У Варшаві арештували водія, який збив на смерть 14-річного українця

Суд у Варшаві арештував на три місяці водія мікроавтобуса, який на початку січня збив на смерть 14-річного підлітка з України.

Джерело: "Укрінформу" повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Скіби, водію висунули звинувачення за статтею про скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втечею з місця автопригоди, яка передбачає від пʼяти до 20 років увʼязнення.

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Також чоловіку інкримінують керування транспортним засобом попри трирічну заборону, до квітня 2026 року, за попередні правопорушення. За це йому загрожує від трьох місяців до п’яти років увʼязнення.

"Суд на засіданні у вівторок врахував подання прокуратури й арештував цього водія… За двома статтями йому загрожує до 25 років ув’язнення", – додав речник прокуратури Варшави.

Скіба також зауважив, що мати загиблого підлітка добре розмовляє польською мовою, тому не виключено, що сім’я приїхала до Польщі ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо, нещасний випадок стався ввечері 3 січня. Водій мікроавтобуса скоїв наїзд на хлопця на пішохідному переході, а після того втік. Підлітка передали медикам живим, але згодом він помер у лікарні.

Пізніше в окружній прокуратурі Варшави повідомили, що загиблий хлопець – 14-річний українець.

На початку грудня у Варшаві після погоні затримали 45-річного водія зі зброєю і наркотиками.