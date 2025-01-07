Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

У Варшаві арештували водія, який збив на смерть 14-річного українця

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 7 січня 2025, 21:59
У Варшаві арештували водія, який збив на смерть 14-річного українця
Фото - Getty Images

Суд у Варшаві арештував на три місяці водія мікроавтобуса, який на початку січня збив на смерть 14-річного підлітка з України.

Джерело: "Укрінформу" повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Скіби, водію висунули звинувачення за статтею про скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втечею з місця автопригоди, яка передбачає від пʼяти до 20 років увʼязнення.

Реклама:

Також чоловіку інкримінують керування транспортним засобом попри трирічну заборону, до квітня 2026 року, за попередні правопорушення. За це йому загрожує від трьох місяців до п’яти років увʼязнення.

"Суд на засіданні у вівторок врахував подання прокуратури й арештував цього водія… За двома статтями йому загрожує до 25 років ув’язнення", – додав речник прокуратури Варшави.

Скіба також зауважив, що мати загиблого підлітка добре розмовляє польською мовою, тому не виключено, що сім’я приїхала до Польщі ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, нещасний випадок стався ввечері 3 січня. Водій мікроавтобуса скоїв наїзд на хлопця на пішохідному переході, а після того втік. Підлітка передали медикам живим, але згодом він помер у лікарні.

Пізніше в окружній прокуратурі Варшави повідомили, що загиблий хлопець – 14-річний українець.

На початку грудня у Варшаві після погоні затримали 45-річного водія зі зброєю і наркотиками.

ПольщаДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, оновленоСБУ прийшла з обшуками до ведучого Макса Назарова і оголосила підозру
фотоУ Києві затримали посадовця державного банку – "донатив" на армію РФ
фотоМураєв із Китаю дав інтерв'ю пропагандистам
відеоДесять "прильотів": дрони ГУР запалили нафтобазу в Тульській області РФ - джерело
Сили ППО збили 2 з 4 балістичних ракет
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
Усі новини...
Польща
У Польщі автобус з пасажирами злетів у кювет, є постраждалі
Сікорський попередив, що ЄС незабаром може зіткнутись з тиском задля угоди з Кремлем
На пішохідному переході у Варшаві збили на смерть 14-річного українця
Останні новини
13:36
біатлонУкраїнець Борковський здобув другу медаль на Універсіаді-2025
13:32
Лідерка ультраправих у Баварії закликала до висилки українських біженців
13:21
Експорт російського вугілля впав до шестирічного мінімуму
13:09
Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу після ранкового обстрілу
13:00
Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі
12:40
Німецька "подруга Путіна" закликала припинити постачати зброю Україні
12:28
Провідні канадські банки вийшли з кліматичної коаліції
12:15
відеоССО уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиновому
12:08
тенісСвітоліна здолала четверту ракетку світу та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
12:00
Місяць вперше внесли до всесвітнього переліку спадщини, яка потребує збереження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: