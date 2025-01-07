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Росіяни впродовж доби 38 разів атакували на Покровському напрямку – Генштаб

Тетяна ОлійникВівторок, 7 січня 2025, 22:28
Росіяни впродовж доби 38 разів атакували на Покровському напрямку – Генштаб
фото - генштаб зсу

На фронті з початку доби 7 січня відбулось 159 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: "З початку доби відбулося 159 бойових зіткнень, противник завдав 28 авіаційних ударів, скинувши при цьому 59 КАБ, 750 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3886 обстрілів позицій наших військ".

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Деталі: На Харківському напрямку наші війська відбивали чотири атаки ворога поблизу Вовчанська та Тихого.

Агресор здійснив три атаки на наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку за день російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників в районах Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки.

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На Сіверському напрямку наші війська відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Васюківки, Бондарного, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Торецьк, Північне та Щербинівка.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 38 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївка.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 17 боєзіткнень. Атаки наші воїни відбивали поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку ворог 20 разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне.

На Гуляйпільському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Новосілки.

На Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався потіснити Сили оборони в районі острова Козацький.

На Оріхівському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Курському напрямку українські захисники за сьогодні відбили 25 атак окупантів, триває ще шість боєзіткнень.

Генштабвійнабойові дії
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