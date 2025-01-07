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Алієв назвав Вірменію "фашистською державою" та загрозою для регіону

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 7 січня 2025, 22:38
Алієв назвав Вірменію фашистською державою та загрозою для регіону
Ільхам Алієв.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна сусідить із "фашистською державою", маючи на увазі Вірменію, яку він назвав "джерелом загрози для регіону".

Джерело: Алієв сказав в інтервʼю азербайджанським телеканалам у вівторок, 7 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АРА

Деталі: За словами Алієва, Вірменія "фактично є джерелом загрози для регіону", а незалежна вірменська держава "по суті є фашистською державою", тому що нею "протягом майже 30 років керували носії фашистської ідеології".

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"Тому фашизм має бути знищений. Його знищить або керівництво Вірменії, або ми. Іншого виходу в нас немає", – додав він.

Заяви президента Азербайджану позначає чергову ескалацію у відносинах Баку та Єревана, які понад рік ведуть переговори про укладання мирної угоди.

Офіційна Вірменія поки не коментувала заяв азербайджанського президента.

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Наприкінці серпня 2024 року прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про офіційну пропозицію Азербайджану підписати мирний договір, покликаючись на достатній прогрес із ключових питань двосторонніх переговорів.

Країни фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

АлієвАзербайджанВірменія
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