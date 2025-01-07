Deepstate: Майже все Курахове окуповане ворогом

Аналітичний проєкт Deepstate повідомив, що майже все Курахове на Донеччині окуповане російськими військами й це дає можливість росіянам просуватися на захід.

Джерело: Deepstate

Деталі: За даними проєкту, станом на кінець доби 6 січня у межах міста Курахове на околицях ТЕС ще була певна кількість спостережних пунктів, але глобально це вже не впливає на контроль над містом.

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Аналітики також стверджують, що росіяни перекидають частину підрозділів на іншу ділянку біля Мирнограда, де очікується нарощення кількості атак ворога.

За їхньою інформацією, контроль над містом дає ворогу багато переваг для розвитку наступальних дій на захід.

Що передувало:

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Російське Міністерство оборони вранці 6 січня заявило про захоплення міста Курахове на Донеччині, натомість українські захисники звітували про продовження російських штурмів у міській забудові.