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Глава МЗС Канади розкритикувала пропозиції Трампа про вхід до складу США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникВівторок, 7 січня 2025, 23:17
Глава МЗС Канади розкритикувала пропозиції Трампа про вхід до складу США
Мелані Жолі. Фото з її соцмережі Х

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі розкритикувала заяви обраного президента США про економічну слабкість її країни та пропозицію стати 51-м американським штатом.

Джерело: Жолі написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На пресконференції у вівторок, 7 січня, Трамп укотре запропонував перетворити Канаду на 51-ий штат США.

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"Канада і Сполучені Штати, це було б справді щось. Не буде штучно проведеної межі і стане зрозуміло, який це має вигляд, і національна безпека значно б покращилась. Не забувайте: ми, по суті, захищаємо Канаду", – заявив він.

Він також заявив, що США субсидують канадську економіку і не потребують її "машини і пиломатеріалів".

"Коментарі обраного президента Трампа демонструють повне нерозуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна. Наші люди сильні. Ми ніколи не відступимо перед загрозами", – відповіла на це очільниця канадського МЗС.

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Раніше Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

На тлі "тарифних погроз" канадський премʼєр Джастін Трюдо почав переговори з ним. Вони позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США".

Напередодні, 6 січня, Трюдо подав у відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії та заявив, що складе повноваження премʼєра після обрання свого наступника.

КанадаСШАТрамп
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