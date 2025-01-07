Глава МЗС Канади розкритикувала пропозиції Трампа про вхід до складу США
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі розкритикувала заяви обраного президента США про економічну слабкість її країни та пропозицію стати 51-м американським штатом.
Джерело: Жолі написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда"
Деталі: На пресконференції у вівторок, 7 січня, Трамп укотре запропонував перетворити Канаду на 51-ий штат США.
"Канада і Сполучені Штати, це було б справді щось. Не буде штучно проведеної межі і стане зрозуміло, який це має вигляд, і національна безпека значно б покращилась. Не забувайте: ми, по суті, захищаємо Канаду", – заявив він.
Він також заявив, що США субсидують канадську економіку і не потребують її "машини і пиломатеріалів".
"Коментарі обраного президента Трампа демонструють повне нерозуміння того, що робить Канаду сильною країною. Наша економіка сильна. Наші люди сильні. Ми ніколи не відступимо перед загрозами", – відповіла на це очільниця канадського МЗС.
Раніше Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.
На тлі "тарифних погроз" канадський премʼєр Джастін Трюдо почав переговори з ним. Вони позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США".
Напередодні, 6 січня, Трюдо подав у відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії та заявив, що складе повноваження премʼєра після обрання свого наступника.