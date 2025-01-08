Маркарова: Резолюцію про визнання дій РФ в Україні геноцидом внесли на розгляд Конгресу США

Двопартійна група членів Палати представників США, з якими активно працює Посольство України в Сполучених Штатах, внесла до Палати представників Конгресу США проєкт резолюції, що визнає дії Росії в Україні як акт геноциду.

Джерело: посол України в США Оксана Маркарова у Facebook

Деталі: Це перший законодавчий акт, який стосується України, поданий на розгляд нового 119-го Конгресу США.

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У преамбулі проєкту резолюції йдеться про те, що звірства, скоєні російськими військами в Україні, а також насильницьке переміщення сотень тисяч українців, включаючи дітей, до РФ та окупованих територій відповідає критеріям, викладеним у статті II Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Резолютивна частина документу засуджує РФ за вчинення актів геноциду, закликає Сполучені Штати у співпраці з НАТО та союзниками по ЄС вжити заходів для підтримки українського уряду, щоб запобігти подальшим актам російського геноциду проти українського народу і підтримує трибунали та міжнародні кримінальні розслідування для притягнення російських політичних лідерів і військовослужбовців до відповідальності.

Пряма мова Маркарової: "Дякуємо конгресменам за внесення цієї важливої резолюції! Всі злочини РФ мають знайти відображення в американському законодавстві, щоб забезпечити покарання російських злочинців та запобігти таким жахливим злочинам у майбутньому".