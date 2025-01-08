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На "Рамштайні" визначать план обороноздатності України до 2027 року – Пентагон

Ольга Глущенко Середа, 8 січня 2025, 03:54
На Рамштайні визначать план обороноздатності України до 2027 року – Пентагон
під час 23 "Рамштайну", фото: Пентагон

Під час майбутнього 25-го засідання Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині 9 січня мають намір визначити оборонні спроможності України на підтримку сил стримування до 2027 року.

Джерело: сайт Пентагона

Деталі: У повідомленні зазначається, що міністр оборони США Ллойд Остін відбуде з Вашингтона до авіабази Рамштайн, Німеччина, де 9 січня проведе 25-те засідання Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

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Дослівно з повідомлення Пентагона: "На цій знаковій зустрічі міністр Остін зустрінеться з міністрами оборони і вищим військовим керівництвом з усього світу, щоб обговорити нагальні потреби України на полі бою, довгострокові оборонні потреби, а також важливу координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів.

Зустріч буде зосереджена на необхідності забезпечення безперервного постачання ключових сил і засобів, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси і бронетехніку, а також на зусиллях щодо зміцнення оборонно-промислової бази".

Деталі: Крім того, повідомили два високопоставлені представники оборонного відомства США, під час майбутнього 25-го засідання UDCG на авіабазі Рамштайн у Німеччині група коаліційних лідерів збиреться, щоб визначити оборонні спроможності України на підтримку розбудови надійних сил стримування до 2027 року.

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У Пентагоні нагадують, що UDCG, яку Остін заснував у відповідь на неспровоковане вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року, є коаліцією близько 50 країн, які регулярно зустрічаються для обговорення безпекових потреб України.

В рамках загальної UDCG існує коаліційна лідерська група, що складається з восьми коаліцій сил і засобів. Кожна коаліція представляє один з аспектів військових спроможностей України і очолюється щонайменше двома окремими країнами-членами НАТО.

Пряма мова представника Пентагона: "Лідери цих коаліцій мають схвалити дорожні карти, які визначають потреби і цілі України у сфері військово-повітряних сил, бронетехніки, артилерії, розмінування, безпілотників, інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони, інформаційних технологій і морської безпеки до 2027 року.

Ці дорожні карти призначені для того, щоб дати можливість донорам планувати і підтримувати Україну в майбутньому".

Деталі: Відповідаючи на запитання, чи існує занепокоєння щодо подальшої долі UDCG, якщо американська підтримка групи зменшиться після приходу до влади нової адміністрації 20 січня, посадовці підкреслили, що багатосторонній характер побудови UDCG та її коаліцій допоможе зміцнити стійкість групи в майбутньому.

Пряма мова представника Пентагона: "Ми впевнені, що багатосторонній підхід, закладений міністром Остіном, а також його відданість спільній роботі і повага до можливостей європейських країн дозволили зробити більше разом, ніж ми могли б зробити окремо".

"…група лідерів зустрінеться на рівні міністрів, щоб закласти міцний фундамент для майбутнього цих коаліцій".

"Я не можу говорити про рішення наступної адміністрації (обраного президента США Дональда Трампа – ред.) щодо її ролі у UDCG, але я впевнений у відданості європейських партнерів та їхніх можливостях і досвіді. І я переконаний, що ці коаліції працюватимуть".

Деталі: Підтверджуючи точку зору першого чиновника, другий високопосадовець Пентагона зазначив, що, хоча 25-та UDCG буде останньою для Остіна, Міністерство оборони США не згорне роботу групи, вона продовжиться.

В американському оборонному відомстві нагадали, що з моменту заснування UDCG у квітні 2022 року США, їхні союзники та партнери виділили понад 126 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні.

25-та зустріч UDCG запланована на четвер, 9 січня.

Рамштайндопомога Українівійна
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