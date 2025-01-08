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Розмінування в Україні: Норвегія виділить 14 млн євро з використанням собак-саперів

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 8 січня 2025, 08:33
Розмінування в Україні: Норвегія виділить 14 млн євро з використанням собак-саперів
фото з сайту норвезького уряду

Уряд Норвегії оголосив, що виділить у 2025 році 164 мільйони норвезьких крон (близько 14 млн євро) на підтримку зусиль з розмінування України, зокрема, з використанням собак-міношукачів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення норвезького уряду

Деталі: У Ромнах норвезька організація Norsk Folkehjelp та Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) створили тренувальну базу для собак-саперів та кінологів.

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Починаючи з 2022 року, тренувальний центр професіоналізував і систематизував роботу із забезпечення собак і кінологів найкращими умовами для участі в розмінуванні. У грудні норвезький уряд оголосив, що підтримка роботи Norsk Folkehjelp в Україні буде збільшена на 164 мільйони норвезьких крон на 2025 рік.

"Міни не роблять різниці між комбатантами та цивільними особами. Очищення від мін та вибухонебезпечних предметів рятує життя тут і зараз, але це також рятує майбутні покоління від каліцтва та загибелі цивільного населення.

Norsk Folkehjelp має багаторічний досвід у розмінуванні, і їхні зусилля є важливим внеском у забезпечення безпечного майбутнього для українського народу", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

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В уряді Норвегії зазначили, що Norsk Folkehjelp стала одним із 69 сертифікованих міжнародних партнерів, які надають допомогу в розмінуванні. Зусилля Norsk Folkehjelp включають підготовку 14 мінно-розшукових собак та розвиток українського потенціалу у сфері розмінування за допомогою собак.

Що було раніше:

  • У грудні стало відомо, що Норвегія виділяє ще 2,7 млрд норвезьких крон (близько $242,38 млн) на посилення морської оборони України. 
  • Наприкінці листопада партії норвезького парламенту підтримали рішення про збільшення підтримки України до 35 млрд норвезьких крон у 2025 році.

допомога УкраїнівійнаНорвегія
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