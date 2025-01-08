На фронті відбулось 176 бойових зіткнень, найбільше на Покровському та Курському напрямках – Генштаб

Минулої доби українські захисники зупинили 176 атак окупантів, із них найбільше – на Покровському (41 атака) та Курському (32 атаки) напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази марно намагався просунутись в районі Вовчанська та Тихого.

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На Куп’янському напрямку за добу, що минула, відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Тополі, Голубівка та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Надії, Першотравневого, Чернещини, Макіївки, Зарічного, Тернів та Іванівки.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника в районі населеного пункту Білогорівка.

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На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції українських військ в районі населених пунктів Васюківка, Бондарне, Часів Яр, Ступочки та Біла Гора.

Минулої доби на Торецькому напрямку, у деяких випадках за підтримки авіації, ворог дев’ять разів атакував населений пункт Торецьк.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби українські захисники зупинили 41 штурм агресора в районах Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Зеленого, Нового Труда, Покровська, Котлиного, Нововасилівки, Надіївки.

Сили оборони відбили 25 атак позицій Сил оборони протягом минулої доби на Курахівському напрямку поблизу Срібного, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 21 штурм українських позицій у районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопольське, Успенівка, Костянтинопіль, Новосілка та Привільне. Крім того, ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію по населених пунктах та позиціях наших військ.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми противника.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках вчора ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Триває операція в Курській області, минулої доби відбулось 32 боєзіткнення, ворожа артилерія завдала 146 обстрілів по населених пунктах та позиціях українських військ, зокрема, шість – із реактивних систем залпового вогню.