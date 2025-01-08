Окупанти 7 разів вдарили по прикордонню Сумщини, є поранений
Середа, 8 січня 2025, 08:49
Вночі та зранку російська армія завдала 7 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області, внаслідок чого в Шосткинській громаді одна людина зазнала поранення.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Шосткинська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу та пошкоджено приватний будинок".
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Деталі: Також окупанти скинули з дрона осколкові гранати в Великописарівській, Есманьській та Білопільській громадах.
Всього було зафіксовано 7 вибухів.