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Окупанти 7 разів вдарили по прикордонню Сумщини, є поранений

Анастасія ПроцСереда, 8 січня 2025, 08:49
Окупанти 7 разів вдарили по прикордонню Сумщини, є поранений
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З TELEGRAM СУМСЬКОЇ ОВА

Вночі та зранку російська армія завдала 7 ударів по прикордонних територіях і населених пунктах Сумської області, внаслідок чого в Шосткинській громаді одна людина зазнала поранення.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Шосткинська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранено 1 цивільну особу та пошкоджено приватний будинок".

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Деталі: Також окупанти скинули з дрона осколкові гранати в Великописарівській, Есманьській та Білопільській громадах.

Всього було зафіксовано 7 вибухів.

Сумська областьбезпілотники
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