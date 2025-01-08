Мадуро заявив про затримання у Венесуелі групи "найманців", у тому числі з війни в Україні

Очільник Венесуели Ніколас Мадуро в ефірі державного телебачення 7 січня оголосив про арешт сімох іноземців, яких він звинуватив у тому, що вони є "найманцями", які намагаються перешкодити йому скласти присягу на посаду президента країни.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Мадуро твердить, що серед затриманих двоє американців, двоє колумбійських "кілерів" і троє "найманців з війни в Україні", які, за його словами, брали участь у плануванні "терористичних актів" напередодні його інавгурації, запланованої на 10 січня.

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Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало, чи є серед затриманих у Венесуелі громадяни України.

Повідомлення про затримання, зокрема, американців зʼявилося через кілька годин після того, як президент Джо Байден прийняв у США венесуельського опозиційного кандидата у вигнанні Едмундо Гонсалеса.

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