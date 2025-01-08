Мадуро заявив про затримання у Венесуелі групи "найманців", у тому числі з війни в Україні
Очільник Венесуели Ніколас Мадуро в ефірі державного телебачення 7 січня оголосив про арешт сімох іноземців, яких він звинуватив у тому, що вони є "найманцями", які намагаються перешкодити йому скласти присягу на посаду президента країни.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Мадуро твердить, що серед затриманих двоє американців, двоє колумбійських "кілерів" і троє "найманців з війни в Україні", які, за його словами, брали участь у плануванні "терористичних актів" напередодні його інавгурації, запланованої на 10 січня.
Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало, чи є серед затриманих у Венесуелі громадяни України.
Повідомлення про затримання, зокрема, американців зʼявилося через кілька годин після того, як президент Джо Байден прийняв у США венесуельського опозиційного кандидата у вигнанні Едмундо Гонсалеса.
Нагадаємо:
- Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.
- Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.
- Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. А низка європейських держав і не тільки закликали Венесуелу опублікувати повні результати голосування.