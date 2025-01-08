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Мадуро заявив про затримання у Венесуелі групи "найманців", у тому числі з війни в Україні

Станіслав ПогоріловСереда, 8 січня 2025, 08:57
Мадуро заявив про затримання у Венесуелі групи найманців, у тому числі з війни в Україні
Ніколас Мадуро, фото: Getty Images

Очільник Венесуели Ніколас Мадуро в ефірі державного телебачення 7 січня оголосив про арешт сімох іноземців, яких він звинуватив у тому, що вони є "найманцями", які намагаються перешкодити йому скласти присягу на посаду президента країни.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Мадуро твердить, що серед затриманих двоє американців, двоє колумбійських "кілерів" і троє "найманців з війни в Україні", які, за його словами, брали участь у плануванні "терористичних актів" напередодні його інавгурації, запланованої на 10 січня.

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Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало, чи є серед затриманих у Венесуелі громадяни України.

Повідомлення про затримання, зокрема, американців зʼявилося через кілька годин після того, як президент Джо Байден прийняв у США венесуельського опозиційного кандидата у вигнанні Едмундо Гонсалеса.

Нагадаємо:

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  • Виборча рада Венесуели офіційно проголосила переможцем виборів, які відбулись 28 липня, Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Опозиція країни заявляє, що, згідно з підрахунком близько 90% голосів, переміг її кандидат Едмундо Гонсалес.
  • Після виборів прихильники Гонсалеса вийшли на вулиці з протестами, що призвело до придушення акцій силами безпеки та озброєними проурядовими бандами.
  • Державний секретар Ентоні Блінкен заявляв, що США вважають переможцем виборів у Венесуелі саме Гонсалеса. А низка європейських держав і не тільки закликали Венесуелу опублікувати повні результати голосування.

Венесуелаарешт
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