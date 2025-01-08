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Протиповітряний бій 8 січня: ППО збила над Україною 41 безпілотник у 9 областях

Станіслав ПогоріловСереда, 8 січня 2025, 09:31
Протиповітряний бій 8 січня: ППО збила над Україною 41 безпілотник у 9 областях
Фото: інфографіка повітряних си

У ніч на 8 січня росіяни атакували Україну 64-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 41 ворожий дрон.

Джерело: командування Повітряних сил

Деталі: Повідомляється, що безпілотники запускали із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 41-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Миколаївській та Кіровоградській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори були локаційно втрачені  (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку Росії, один — в Білорусь.

ППОбезпілотникиШахед
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