МЗС нагадало Угорщині, хто насправді винен у проблемах на енергоринку Європи

В Міністерстві закордонних справ прокоментували маніпулятивні заяви Угорщини про те, що Україна нібито поставила Євросоюз у скрутне економічне становище зупинкою транзиту російського газу частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на коментар МЗС

Деталі: В МЗС наголосили, що єдиною причиною проблем на енергетичному ринку Європи завжди була Росія. Протягом десятиліть Кремль використовував енергію як зброю, шантажуючи європейські уряди та підриваючи енергетичну безпеку.

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У відомстві також вказали на заяву Єврокомісії від 1 січня 2025 року, де вона чітко зазначила, що завчасно анонсоване рішення України не мало негативного впливу на енергетичну безпеку країн ЄС та на споживчі ціни на європейському ринку.

"Чергові маніпулятивні заяви керівництва Угорщини про те, що рішення України не продовжувати з 2025 року транзитну угоду з державою-агресором РФ нібито мало негативний вплив на ціни для споживачів, є частиною політично вмотивованої інформаційної кампанії для внутрішнього споживання", – йдеться у заяві МЗС.

Як зазначається, Єврокомісія та європейські уряди успішно працюють разом задля диверсифікації джерел постачання та збільшення енергетичної незалежності. Всі європейські країни знайшли можливість забезпечити свою економіку та людей альтернативними енергоносіями зі США та Близького Сходу.

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"Лише дві з двадцяти семи країн ЄС не впоралися з цим завданням, а тепер намагаються перекласти свої проблеми з хворої голови на здорову", – вказали в МЗС і додали, що такою поведінкою вони фактично перешкоджають доступу на європейський ринок енергоресурсів від США та інших партнерів.

"Якщо для угорської сторони в пріоритеті посилення Росії, а не ЄС і США, то слід відверто це визнати. Україна буде готова зайняти вільне місце в ЄС і НАТО, якщо Угорщина вирішить звільнити його на користь членства в СНД чи ОДКБ.", – зазначили у відомстві.

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