На Хмельниччині дезертир з поплічником намагалися пустити під укіс вантажний потяг, їх затримали

Служба безпеки разом з Нацполіцією затримала двох мешканців Хмельниччини, один з яких виявився дезертиром з військової частини, які за завданням російських спецслужб мали організувати диверсію на залізниці.

Джерело: СБУ, ОГП

Дослівно: "Наприкінці грудня 2024 року вночі спільники встановили вибуховий пристрій з дистанційним керуванням на залізничній колії у Хмельницькому районі, а самі залишилися у припаркованому поруч авто.

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Зранку один з підозрюваних із наближенням товарного поїзда почав активацію вибухівки, інший – відеофіксацію для звітності перед представником спецслужби. Однак, вибуховий пристрій спрацював не відразу, а машиніст вчасно зупинив потяг. Внаслідок вибуху пошкоджено залізничну колію. Правоохоронці оперативно затримали підозрюваних".

Деталі: Повідомляється, що Поплічниками агресора виявилося двоє мешканців Хмельниччини віком 28 та 29 років. Один з них – наркозалежний, інший – дезертир, який самовільно залишив свою військову частину і переховувався.

Під час обшуку у затриманих вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії. У поле зору ФСБ обидва молодики потрапили, коли шукали "легкий" заробіток на тематичних Телеграм-каналах.

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Наразі їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.