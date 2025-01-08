Франція відреагувала на заяви Трампа щодо Гренландії: ЄС не потерпить атак на свої кордони

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував заяви обраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, зазначивши, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони. За словами Барро, такі атаки неприпустимі від жодної з країн.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "Звичайно, це не варіант, що Європейський Союз дозволить іншим країнам світу атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були. Ми – сильний континент".

Реклама:

Передісторія: