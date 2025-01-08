Франція відреагувала на заяви Трампа щодо Гренландії: ЄС не потерпить атак на свої кордони
Середа, 8 січня 2025, 12:09
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прокоментував заяви обраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, зазначивши, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони. За словами Барро, такі атаки неприпустимі від жодної з країн.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Пряма мова: "Звичайно, це не варіант, що Європейський Союз дозволить іншим країнам світу атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були. Ми – сильний континент".
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Передісторія:
- Наприкінці минулого року Дональд Трамп написав на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, що володіння і контроль над Гренландією є "вирішальним".
- На пресконференції у вівторок 7 січня Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.
- Гренландія не є членом ЄС, але пов'язана з Євросоюзом через спеціальну угоду про асоціацію для заморських країн і територій.
- Водночас данська премʼєрка Метте Фредеріксен наголосила, що Гренландія належить її мешканцям.