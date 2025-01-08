Заяви Трампа про "51-й штат": Маск публічно нахамив прем'єру Канади і назвав "дівчинкою"

Американський мільярдер Ілон Маск нахамив прем’єру Канади Джастіну Трюдо під його заявою у соцмережі Х, де той виключив приєднання Канади до США, про що останнім часом постійно говорить обраний президент Дональд Трамп.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Грубий коментар Маска з’явився під повідомленням Джастіна Трюдо у соцмережі Х, де той категорично виключив можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів, про що активно говорить Трамп.

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Зокрема, Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".

"Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш", – написав Ілон Маск.

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