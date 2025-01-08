Заяви Трампа про "51-й штат": Маск публічно нахамив прем'єру Канади і назвав "дівчинкою"
Середа, 8 січня 2025, 13:05
Американський мільярдер Ілон Маск нахамив прем’єру Канади Джастіну Трюдо під його заявою у соцмережі Х, де той виключив приєднання Канади до США, про що останнім часом постійно говорить обраний президент Дональд Трамп.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Грубий коментар Маска з’явився під повідомленням Джастіна Трюдо у соцмережі Х, де той категорично виключив можливість приєднання Канади до Сполучених Штатів, про що активно говорить Трамп.
Реклама:
Зокрема, Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".
"Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш", – написав Ілон Маск.
Що було раніше:
РЕКЛАМА:
- Через політичну кризу у Канаді Джастін Трюдо 6 січня оголосив про відставку з посади лідера своєї Ліберальної партії, а після обрання наступника складе повноваження глави уряду.
- Трамп тим часом опублікував кілька дописів з "приєднаною Канадою".
- Одночасно Трамп поновив розмови про те, що хотів би приєднати острів Гренландія, що належить Данії, та супроводжував такими коментарями поїздку свого сина на острів.
- Копенгагену довелося реагувати на його найскандальнішу заяву, де Трамп не виключив застосування сили для приєднання Гренландії.