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Міністр оборони Польщі про "Рамштайн": Це може бути остання зустріч такого типу

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 8 січня 2025, 13:58
Міністр оборони Польщі про Рамштайн: Це може бути остання зустріч такого типу
Владислав Косіняк-Камиш, фото: Getty images

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів на пресконференції про свої плани участі у зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", зазначивши, що це може бути остання зустріч такого формату.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання 300 Polityka

Деталі: Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у четвер, і його особливість, за словами польського міністра, полягає у тому, що він є ширшим за НАТО.

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Пряма мова: "Творцем цього є Ллойд Остін, досі чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи.

Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці".

Більше деталей: Він зазначив, що Польща очолює коаліцію бронетанкових сил разом з Німеччиною та Італією, тому на зустрічі він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима протягом трьох років війни в Україні, скільки допомоги було надано.

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Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що очільник Пентагону Ллойд Остін планує зустріч з країнами-лідерами "коаліцій спроможностей" в рамках формату "Рамштайн", на якій мають окреслити плани з підтримки України до 2027 року.
  • Нагадаємо, Контактна група з оборони України, відома також як формат "Рамштайн", виникла у 2022 році для координації військової підтримки України під егідою США. Ініціатива обʼєднує понад 50 держав світу, переважна більшість – члени НАТО.
  • На тлі намірів Дональда Трампа "швидко закінчити війну" на Заході готувались до сценаріїв, що роль Штатів у допомозі Україні може стати меншою. 
  • Міністр оборони України Рустем Умєров сподівається на збереження формату Контактної групи з підтримки України за президентства Трампа.

РамштайнПольщаУкраїнавійна
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