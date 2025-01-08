Міністр оборони Польщі про "Рамштайн": Це може бути остання зустріч такого типу

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів на пресконференції про свої плани участі у зустрічі контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", зазначивши, що це може бути остання зустріч такого формату.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання 300 Polityka

Деталі: Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у четвер, і його особливість, за словами польського міністра, полягає у тому, що він є ширшим за НАТО.

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Пряма мова: "Творцем цього є Ллойд Остін, досі чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи.

Це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності. Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці".

Більше деталей: Він зазначив, що Польща очолює коаліцію бронетанкових сил разом з Німеччиною та Італією, тому на зустрічі він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима протягом трьох років війни в Україні, скільки допомоги було надано.

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