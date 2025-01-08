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У Придністров’ї заявили, що запасів газу вистачить ще на 24 дні

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 8 січня 2025, 14:38
У Придністров’ї заявили, що запасів газу вистачить ще на 24 дні
Ілюстративне фото: Getty Images

Влада невизнаного Придністров’я каже, що запасів газу у регіоні має вистачити ще на 24 дні, що перевищує початкові прогнози.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на місцевий канал "ТСВ" 

Деталі: На засіданні де-факто влади Придністров’я "міністр" економічного розвитку Сергєй Оболоник заявив, що наявних запасів газу вистачить ще на 24 дні для мінімального постачання усьому регіону.

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Щоденне споживання в умовах економії складає 270 тисяч кубометрів.

Раніше передбачали, що на півдні Придністров’я газу вистачить лише до 20 січня, а у північних районах – до 10 січня.

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я не отримує російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості. 

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Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня. 3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення. 

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.

Придністров'ягаз
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