СБУ затримала інтернет-провокатора, який вихваляв РФ і 2,5 року ховався в монастирях УПЦ МП
Служба безпеки України запобігла втечі за кордон прокремлівського провокатора, який майже два з половиною роки перебував у розшуку за виправдовування війни РФ проти України та вихваляння агресора.
Джерело: СБУ, Черкаська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерела УП, йдеться мешканця Черкас Олександра Неймета, якому СБУ оголосила підозру в липні 2022 року.
Спецслужба повідомляє, що зловмисник переховувався в чоловічому монастирі УПЦ МП на Буковині і планував нелегальний перетин кордону у напрямку Євросоюзу. Біля монастиря його і затримали.
20-річний мешканець Черкас після початку повномасштабної війни публікував в Інстаграмі пости на підтримку окупантів.
У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв ставленика Кремля правителя російської Чечні Рамзана Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України.
Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед окупантами.
У липні 2022 року зловмисник отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ МП.
Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ МП, де в обмін на "укриття" працював різноробочим.
За наявними даними, з Буковини зловмисник готувався втекти до Румунії. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти "маршрути" нелегального перетину кордону.
Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави, зазначають у прокуратурі.