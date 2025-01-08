СБУ затримала інтернет-провокатора, який вихваляв РФ і 2,5 року ховався в монастирях УПЦ МП

Служба безпеки України запобігла втечі за кордон прокремлівського провокатора, який майже два з половиною роки перебував у розшуку за виправдовування війни РФ проти України та вихваляння агресора.

Джерело: СБУ, Черкаська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Олександр Неймет фото, надане УП джерелом

Деталі: За даними джерела УП, йдеться мешканця Черкас Олександра Неймета, якому СБУ оголосила підозру в липні 2022 року.

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Спецслужба повідомляє, що зловмисник переховувався в чоловічому монастирі УПЦ МП на Буковині і планував нелегальний перетин кордону у напрямку Євросоюзу. Біля монастиря його і затримали.

20-річний мешканець Черкас після початку повномасштабної війни публікував в Інстаграмі пости на підтримку окупантів.

У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв ставленика Кремля правителя російської Чечні Рамзана Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України.

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Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед окупантами.

У липні 2022 року зловмисник отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ МП.

Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ МП, де в обмін на "укриття" працював різноробочим.

За наявними даними, з Буковини зловмисник готувався втекти до Румунії. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти "маршрути" нелегального перетину кордону.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави, зазначають у прокуратурі.