Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

СБУ затримала інтернет-провокатора, який вихваляв РФ і 2,5 року ховався в монастирях УПЦ МП

Валентина РоманенкоСереда, 8 січня 2025, 16:04
СБУ затримала інтернет-провокатора, який вихваляв РФ і 2,5 року ховався в монастирях УПЦ МП
фото СБУ

Служба безпеки України запобігла втечі за кордон прокремлівського провокатора, який майже два з половиною роки перебував у розшуку за виправдовування війни РФ проти України та вихваляння агресора.

Джерело: СБУ, Черкаська обласна прокуратура, співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

 
Олександр Неймет
фото, надане УП джерелом

Деталі: За даними джерела УП, йдеться мешканця Черкас Олександра Неймета, якому СБУ оголосила підозру в липні 2022 року.

Реклама:

Спецслужба повідомляє, що зловмисник переховувався в чоловічому монастирі УПЦ МП на Буковині і планував нелегальний перетин кордону у напрямку Євросоюзу. Біля монастиря його і затримали.

20-річний мешканець Черкас після початку повномасштабної війни публікував в Інстаграмі пости на підтримку окупантів.

У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв ставленика Кремля правителя російської Чечні Рамзана Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України.

РЕКЛАМА:

Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед окупантами.

У липні 2022 року зловмисник отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ МП.

Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ МП, де в обмін на "укриття" працював різноробочим.

За наявними даними, з Буковини зловмисник готувався втекти до Румунії. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти "маршрути" нелегального перетину кордону.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави, зазначають у прокуратурі.

СБУпровокаціївійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
відеоРосіяни заявили про атаку БпЛА на нафтобазу в Калузькій області: виникла пожежа
фотоПісля атаки у Кривому Розі кількість постраждалих збільшилась до 14: 3 "важкі"
Юнаку зі скандальних відео повідомили про підозру через зберігання зброї
Збитки 140 млн: НАБУ викрило нардепа, який наживався на закупівлях Укрзалізниці  
оновленоСі зідзвонився з Трампом: говорили про TikTok, наркотики і мир
Усі новини...
СБУ
На Хмельниччині дезертир з поплічником намагалися пустити під укіс вантажний потяг, їх затримали
У Києві розікрали понад 6 млн на закупівлях для "швидких": під підозрою комунальник і 4 спільників
Очільник КМВА пропонує випускати столичних чиновників за кордон через дозвіл СБУ і Нацполу
Останні новини
04:37
Повернення біженців до України може завдати шкоди економікам Східної Європи – Reuters
03:24
Уряд Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: припинення вогню в Газі набирає чинності в неділю
02:23
Байден пом’якшив вироки майже 2500 засудженим за наркозлочини
01:31
В "Дії" тимчасово не працюватиме низка послуг через технічні роботи
00:58
Росіяни просунулися у низці населених пунктів Харківщини та Донеччини – DeepState
00:03
ОновленоКиїв атакували російські ударні безпілотники
23:34
Новини економіки 17 січня: новий рівень атак на енергетику, арешт яхти Сенниченка
23:30
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 155 бойових зіткнень
23:02
фотоУ Києві відкрилось посольство Албанії
23:01
У Туреччині мама-собака принесла своє хворе цуценя до дверей клініки, в якій лікували її іншого малюка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: