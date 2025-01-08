Росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Запоріжжі: 13 загиблих і 18 поранених

Російські окупаційні війська завдали удару по промисловому об'єкту в Запоріжжі, за оновленою інформацією, 13 людей загинули і 18 постраждали.

Джерело: очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram і в коментарі ЗМІ

Деталі: Спочатку повідомлялось про 1 загиблого і трьох постраждалих. О 16.15 Федоров повідомив про повторні вибухи в місті.

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Оновлено: О 16.27 очільник ОВА повідомив, що кількість поранених зросла до шести людей. О 16.51 - зазначив, що кількість потерпілих зросла до 30-ти. О 17.38 Федоров заявив, що російський удар забрав 13 людських життів і уточнив що поранено 18 осіб.

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Пряма мова: "На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники".

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Деталі: Відбій повітряної тривоги по Запорізькій області оголосили о 16.40.