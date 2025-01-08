Правоохоронці затримали одного з командирів 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ та підбурював солдатів до цього

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки України 8 січня затримали у Рівненській області старшого лейтенанта, який був командиром однієї із рот у 155 механізованій бригаді, самовільно залишив місце несення служби та підбурював до цього підлеглих.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби".

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Деталі: Чоловіка вже доставлено у Київ, де йому повідомили про підозру у відмові виконувати наказ та самовільному залишенні місця несення служби.

Старший лейтенант перебуває під вартою з альтернативою внесення застави, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Передісторія:

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