Правоохоронці затримали одного з командирів 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ та підбурював солдатів до цього
Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки України 8 січня затримали у Рівненській області старшого лейтенанта, який був командиром однієї із рот у 155 механізованій бригаді, самовільно залишив місце несення служби та підбурював до цього підлеглих.
Джерело: ДБР
Дослівно: "Встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби".
Деталі: Чоловіка вже доставлено у Київ, де йому повідомили про підозру у відмові виконувати наказ та самовільному залишенні місця несення служби.
Старший лейтенант перебуває під вартою з альтернативою внесення застави, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Передісторія:
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив про факти неналежного формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади, а ДБР заявило про розслідування фактів дезертирства та перевищення повноважень.
- Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський під час Ставки верховного головнокомандувача взяв ситуацію щодо 155 ОМБр під особистий контроль.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також "проблемним питанням, які необхідно вирішити".
- 7 січня Генштаб повідомив, що 155 ОМБр у повному складі виконує завдання на Покровському напрямку.