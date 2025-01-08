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Правоохоронці затримали одного з командирів 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ та підбурював солдатів до цього

Українська правдаСереда, 8 січня 2025, 16:54
Правоохоронці затримали одного з командирів 155 ОМБр, який пішов у СЗЧ та підбурював солдатів до цього
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки України 8 січня затримали у Рівненській області старшого лейтенанта, який був командиром однієї із рот у 155 механізованій бригаді, самовільно залишив місце несення служби та підбурював до цього підлеглих. 

Джерело: ДБР

Дослівно: "Встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм  бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби". 

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Деталі: Чоловіка вже доставлено у Київ, де йому повідомили про підозру у відмові виконувати наказ та самовільному залишенні місця несення служби.

Старший лейтенант перебуває під вартою з альтернативою внесення застави, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Передісторія:

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  • Журналіст Юрій Бутусов повідомив про факти неналежного формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади, а ДБР заявило про розслідування фактів дезертирства та перевищення повноважень.
  • Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський під час Ставки верховного головнокомандувача взяв ситуацію щодо 155 ОМБр під особистий контроль.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також "проблемним питанням, які необхідно вирішити".
  • 7 січня Генштаб повідомив, що 155 ОМБр у повному складі виконує завдання на Покровському напрямку.

ДБРарміяСБУ
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