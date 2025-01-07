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Генштаб: 155 ОМБр додатково посилена та виконує завдання у повному складі

Українська правдаВівторок, 7 січня 2025, 17:00
Генштаб: 155 ОМБр додатково посилена та виконує завдання у повному складі
Фото: Getty Images

Генеральний штаб запевняє, що 155 Окрема механізована бригада "Анна Київська" виконує бойові завдання біля Покровська у повному складі, її посилили безпілотниками та надали додаткову комплектацію.

Джерело: Генштаб у коментарі для "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Це новостворена бригада, яка проходила підготовку на території Франції та набуває спроможностей в ході бойових дій, маючи власну бригадну смугу оборони на Покровському напрямку".

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Деталі: Генштаб заявив, що командування Збройних сил України призначило перевірку у 155 ОМБр щодо випадків самовільного залишення служби деякими військовими ще до того, як інформацію про це почали поширювати ЗМІ.

Також командування стверджує, що проводить заходи, які покращили б дисципліну та психологічний стан військовослужбовців у бригаді.

"Це дало змогу скоротити кількість випадків СЗЧ. Зараз підрозділи бригади отримують додаткову комплектацію, бригада посилена безпілотними підрозділами", - зазначили в Генштабі. 

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Передісторія:

  • Журналіст Юрій Бутусов повідомив про факти неналежного формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади, а ДБР заявило про розслідування фактів дезертирства та перевищення повноважень.
  • Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський під час Ставки верховного головнокомандувача взяв ситуацію щодо 155 ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також "проблемним питанням, які необхідно вирішити".
  • Представники французької армії підтвердили факти дезертирства Серед українських військових, які проходили навчання.

війнаГенштаб
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