Генштаб: 155 ОМБр додатково посилена та виконує завдання у повному складі

Генеральний штаб запевняє, що 155 Окрема механізована бригада "Анна Київська" виконує бойові завдання біля Покровська у повному складі, її посилили безпілотниками та надали додаткову комплектацію.

Джерело: Генштаб у коментарі для "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Це новостворена бригада, яка проходила підготовку на території Франції та набуває спроможностей в ході бойових дій, маючи власну бригадну смугу оборони на Покровському напрямку".

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Деталі: Генштаб заявив, що командування Збройних сил України призначило перевірку у 155 ОМБр щодо випадків самовільного залишення служби деякими військовими ще до того, як інформацію про це почали поширювати ЗМІ.

Також командування стверджує, що проводить заходи, які покращили б дисципліну та психологічний стан військовослужбовців у бригаді.

"Це дало змогу скоротити кількість випадків СЗЧ. Зараз підрозділи бригади отримують додаткову комплектацію, бригада посилена безпілотними підрозділами", - зазначили в Генштабі.

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