Генштаб: 155 ОМБр додатково посилена та виконує завдання у повному складі
Генеральний штаб запевняє, що 155 Окрема механізована бригада "Анна Київська" виконує бойові завдання біля Покровська у повному складі, її посилили безпілотниками та надали додаткову комплектацію.
Джерело: Генштаб у коментарі для "Інтерфакс-Україна"
Дослівно: "Це новостворена бригада, яка проходила підготовку на території Франції та набуває спроможностей в ході бойових дій, маючи власну бригадну смугу оборони на Покровському напрямку".
Деталі: Генштаб заявив, що командування Збройних сил України призначило перевірку у 155 ОМБр щодо випадків самовільного залишення служби деякими військовими ще до того, як інформацію про це почали поширювати ЗМІ.
Також командування стверджує, що проводить заходи, які покращили б дисципліну та психологічний стан військовослужбовців у бригаді.
"Це дало змогу скоротити кількість випадків СЗЧ. Зараз підрозділи бригади отримують додаткову комплектацію, бригада посилена безпілотними підрозділами", - зазначили в Генштабі.
Передісторія:
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив про факти неналежного формування та забезпечення новоствореної 155 механізованої бригади, а ДБР заявило про розслідування фактів дезертирства та перевищення повноважень.
- Пізніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський під час Ставки верховного головнокомандувача взяв ситуацію щодо 155 ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що приділив увагу нарощенню спроможностей підрозділу безпілотних систем 155 механізованої бригади, а також "проблемним питанням, які необхідно вирішити".
- Представники французької армії підтвердили факти дезертирства Серед українських військових, які проходили навчання.