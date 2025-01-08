Росіяни готуються штурмувати Велику Новосілку на Донеччині – УП

Російська армія, яка з осені 2024 року просувається під Великою Новосілкою, що на Донеччині, та намагається її оточити, готується штурмувати населений пункт.

Джерело: співрозмовник Української правди серед командирів на напрямку

Деталі: Упродовж останніх кількох днів росіяни стягують свої штурмові групи на південь та на південний захід від Великої Новосілки. Очікується, що вони спробують "вломитися" у населений пункт з півдня та південного заходу, тобто з боку вже захоплених сіл Сторожеве та Благодатне. Щоб провести такий маневр, окупантам доведеться подолати Нескучне та Времівку, які наразі перебувають під контролем української армії.

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Доволі сильний натиск на Велику Новосілку також іде зі сходу – з боку вже захоплених сіл Шахтарське та Золота Нива.

Загалом умови для оборони надзвичайно складні, адже з осені 2024-го Велика Новосілка перебуває в напівоточенні. Відстань між крайніми точками українських позицій на півночі на південному заході, тобто ширина "горлечка", через яке проходить доставка людей, БК та провізії до Великої Новосілки, складає близько семи кілометрів. Логістика ускладнена, заїхати у населений пункт на техніці вже неможливо.