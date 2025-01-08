Зеленський відреагував на заяву Трампа про розуміння почуттів Путіна

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа, в якій він висловив розуміння почуттів Путіна щодо перспективи України вступити в НАТО.

Джерело: Зеленський на зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський закликав не робити висновків про політику США в цьому питанні, зазначивши, що Україні потрібні конкретні гарантії безпеки.

Реклама:

"Пам'ятаєте, Україні сказали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО?.. Зараз треба працювати і треба робити все, щоб Україна отримала гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна", – наголосив він.

За словами Зеленського, Україна має право вимагати серйозні та сильні гарантії безпеки від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир у світі.

Питання гарантій безпеки залежить не тільки від США, а й від союзницької позиції в Європі, додав він.

РЕКЛАМА:

Напередодні Трамп заявив, що Джо Байден порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО, і що він "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з цим.

Трамп і раніше говорив про те, що Джо Байден не повинен був обіцяти Україні членства в Альянсі, бо через це Росія нібито і розвʼязала повномасштабну війну.

Раніше він запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".