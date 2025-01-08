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Угорщина натякнула, що не пустить Україну в ЄС через зупинку транзиту енергоресурсів з РФ

Олег Павлюк, Євген КізіловСереда, 8 січня 2025, 19:27
Угорщина натякнула, що не пустить Україну в ЄС через зупинку транзиту енергоресурсів з РФ
фото: Getty Images

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто гнівно відреагував на зареєстрований у Верховній Раді України законопроєкт про призупинення транзиту російських нафти та газу на час дії воєнного стану.

Джерело: Сійярто у Facebook, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Раніше стало відомо, що 18 народних депутатів від "Європейської солідарності" зареєстрували законопроєкт про заборону транзиту російських нафти та газу через Україну під час воєнного стану.

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"Реальність полягає в тому, що в ЄС країни-члени колективно і одноголосно ухвалюють рішення про прийняття нових членів. Іншими словами, кожна країна-член повинна проголосувати "за", – прокоментував Сійярто.

За його словами, кожна держава "має суверенне право вирішувати, звідки і яким шляхом вона купує енергоносії, необхідні їй для функціонування", і ніхто не має права "нав'язувати" іншій країні дорожчі енергоресурси.

Глава МЗС Угорщини також вказав на "зобовʼязання" України, яка уклала угоду про асоціацію з ЄС, "робити внесок в енергетичну безпеку ЄС шляхом надання транспортних маршрутів".

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"Тому закриття газових чи нафтових маршрутів є неприйнятним і суперечить очікуванням, пов'язаним з інтеграцією до ЄС", – підсумував угорський міністр.

Нагадаємо, що Україна і далі транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом "Дружба" до Європи. Строк дії чинного контракту – до кінця 2029 року.

Тим часом з 1 січня Україна припинила транзит російського газу до Європи після того, як вирішила не продовжувати дію контракту з російським "Газпромом".

В МЗС напередодні розкритикували маніпулятивні заяви Угорщини про те, що Україна нібито поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище зупинкою транзиту російського газу.

УгорщинаУкраїнаЄСєвроінтеграція
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