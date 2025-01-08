Зеленський 9 січня відвідає "Рамштайн"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 9 січня буде присутній на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів".

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Деталі: За словами президента, міністр оборони України Рустем Умєров уже перебуває в Німеччині, де почав перші зустрічі.

Зеленський наголосив, що ключове для України на цій зустрічі – продовжити посилювати протиповітряну оборону, дати Україні змогу "щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію".

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На думку українського лідера, це – реально, якщо партнери реалізують домовленості, про які Україна говорить з ними вже давно.

За словами Зеленського, також на "Рамштайні" обговорюватимуть те, як оборонні коаліції України з партнерами продовжать працювати у 2025 році.