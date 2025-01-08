Зеленський 9 січня відвідає "Рамштайн"
Президент Володимир Зеленський повідомив, що 9 січня буде присутній на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів".
Деталі: За словами президента, міністр оборони України Рустем Умєров уже перебуває в Німеччині, де почав перші зустрічі.
Зеленський наголосив, що ключове для України на цій зустрічі – продовжити посилювати протиповітряну оборону, дати Україні змогу "щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію".
На думку українського лідера, це – реально, якщо партнери реалізують домовленості, про які Україна говорить з ними вже давно.
За словами Зеленського, також на "Рамштайні" обговорюватимуть те, як оборонні коаліції України з партнерами продовжать працювати у 2025 році.