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Зеленський 9 січня відвідає "Рамштайн"

Євген КізіловСереда, 8 січня 2025, 20:46
Зеленський 9 січня відвідає Рамштайн
фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що 9 січня буде присутній на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Завтра буду на зустрічі у форматі "Рамштайн", заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів".

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Деталі: За словами президента, міністр оборони України Рустем Умєров уже перебуває в Німеччині, де почав перші зустрічі.

Зеленський наголосив, що ключове для України на цій зустрічі – продовжити посилювати протиповітряну оборону, дати Україні змогу "щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію".

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На думку українського лідера, це – реально, якщо партнери реалізують домовленості, про які Україна говорить з ними вже давно.

За словами Зеленського, також на "Рамштайні" обговорюватимуть те, як оборонні коаліції України з партнерами продовжать працювати у 2025 році.

ЗеленськийРамштайнвійнаЗахід
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