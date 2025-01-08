Зеленський домовився з Санду спільно займатися енергокризою в Придністровʼї

Президенти України та Молдови Володимир Зеленський та Мая Санду у телефонній розмові 8 січня домовились узгодити спільні дії для ліквідації дефіциту енергоресурсів у невизнаному Придністровʼї.

Джерело: пресслужба президентки Молдови, пише "Європейська правда"

Деталі: Зазначається, що лідери України та Молдови обговорили "гостру гуманітарну кризу в Придністровському регіоні", спричинену припиненням поставок російського газу до Молдови.

Реклама:

"Лідери двох країн домовилися знайти спільні рішення для запобігання погіршенню гуманітарної кризи та захисту постраждалого населення, включаючи використання альтернативних джерел енергії, таких як вугілля", – додали в пресслужбі Санду.

Телефонну розмову з молдовською президенткою Зеленський також підтвердив у вечірньому зверненні 8 січня.

"Уся теперішня енергетична ситуація в Молдові і в тому числі на лівому березі Дністра – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові", – зазначив він.

РЕКЛАМА:

"Ми готові допомогти Молдові, зокрема вугіллям. Дуже важливо зберегти стабільнсть, дати всім людям в Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз", – додав глава держави.

Нагадаємо, з 1 січня Придністров’я не отримує російський газ, через що газ зник у десятків тисяч побутових споживачів і зупинилася робота місцевої промисловості.

Розташована у Придністров’ї Молдавська ДРЕС, яка раніше працювала на безкоштовному російському газі, почала спалювати запаси вугілля, яких вистачить лише до кінця січня. 3 третього січня у Придністров'ї запровадили віялові відключення електроенергії, також почались перебої з водопостачанням.

В уряді Молдови заявили, що у відповідь на пропозицію допомогти знайти рішення для подолання газової кризи Тирасполь закликав "не втручатися у внутрішні справи Придністров'я" і відверто висміяв звернення.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.