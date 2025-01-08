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Спецпредставник Трампа хоче вирішити війну в Україні протягом 100 днів після інавгурації

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 8 січня 2025, 21:50
Спецпредставник Трампа хоче вирішити війну в Україні протягом 100 днів після інавгурації
Кіт Келлог. Фото - Getty Images

Обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.

Джерело: інтервʼю Келлога Fox News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Келлог підкреслив, що і Трамп, і він сам усвідомлюють: у них "мало часу" для пошуку вирішення повномасштабної війни Росії проти України.

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"Людям потрібно розуміти: він не намагається щось дати Путіну чи росіянами, він насправді намагається врятувати суверенітет України та гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно", – наголосив він.

Радник Трампа вважає, що "найбільшою помилкою" Байдена була відмова говорити з Владіміром Путіним після 2022 року, тоді як Трамп налаштований це зробити.

На думку Келлога, Трампу вдасться запропонувати прийнятне рішення Путіну та Володимиру Зеленському "в короткостроковій перспективі".

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"Я хотів би поставити мету, як на особистому, так і на професійному рівні, я б сказав, давайте встановимо її на рівні ста днів", – сказав він.

Раніше Кіт Келлог заявляв, що готує візити, аби вислухати позицію сторін повномасштабної війни. Повідомлялось також, що він мав приїхати до Києва у січні, але візит відклали.

Що відомо про цю людину – читайте в статті "Європейської правди" про Кіта Келлога, спецпредставника Трампа щодо України.

ТрампСШАвійна
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