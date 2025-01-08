РФ двічі обстріляла прикордоння Сумщини: постраждали 5 людей
Середа, 8 січня 2025, 22:30
Російська армія протягом 8 січня двічі обстріляла Середино-Будську громаду на Сумщині: постраждали 5 людей.
Джерело: прокуратура Сумщини
Дослівно: "За даними слідства, 8 січня 2025 року близько 14:40 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти вдруге за день обстріляли цивільну інфраструктуру Середино-Будської громади Шосткинського району.
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55-річний чоловік та його 28-річний син, які перебували у власному будинку, отримали поранення".
Деталі: Також троє людей постраждали через обстріл Середино-Буди о 12:30. За медичною допомогою звернулись 52-річна жінка, 57-річний чоловік та 71-річна пенсіонерка.