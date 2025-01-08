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Президентка Мексики запропонувала Трампу перейменувати США на "Мексиканську Америку"

Тетяна ОлійникСереда, 8 січня 2025, 22:59
Президентка Мексики запропонувала Трампу перейменувати США на Мексиканську Америку
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум з картою світу 1607 року. Ultimora.net - POLITICS в соцмережі Х

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум у відповідь на пропозицію обраного президента США Дональда Трампа повернути під контроль Панамський канал і перейменувати його, запропонувала перейменувати США, назвавши їх "Мексиканською Америкою".

Джерело: Шейнбаум на брифінгу для преси, пише "The Guardian"

Деталі: Вона показала карту світу 1607 року, щоб підкреслити, що назва "Мексиканська затока" є історичною і її вживали ще до заснування Сполучених Штатів. Шейнбаум також пожартувала, запропонувавши назвати "Мексиканською Америкою" частину США.

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"Звучить гарно, чи не так?" – додала вона з саркастичним тоном. Водночас додала, що попри все сподівається на "хороші відносини" з Трампом.

Раніше Трамп заявив, що планує перейменувати Мексиканську затоку на "затоку Америки з прекрасним кільцем".

"Це доречно. І Мексика повинна припинити дозволяти мільйонам людей прибувати в нашу країну", – сказав він.

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Трамп також стверджував, що південним сусідом США керують наркокартелі, на що Шейнбаум відповіла лаконічно: "У Мексиці править народ".

Зауважимо, Трамп заявив, що в перший день перебування на посаді він запровадить тарифи на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів з Канади, Мексики та Китаю.

Зокрема, він пояснив це тим, що ці держави не протистоять потраплянню наркотиків до США. 

МексикаТрампСША
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