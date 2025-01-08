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Генштаб: Найгарячіші напрямки – Курахівський, Покровський та Курський

Тетяна ОлійникСереда, 8 січня 2025, 23:30
Генштаб: Найгарячіші напрямки – Курахівський, Покровський та Курський
Ілюстративне фото - Генштаб ЗСУ

На фронті від початку доби 8 січня відбулось 166 бойових зіткнень. Найбільше з них на Курахівському, Покровському та Курському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00 8 січня

Дослівно: "Російські загарбники завдали 31 авіаційний удар, скинувши 48 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 750 дронів-камікадзе та здійснили понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. 

На Куп’янському напрямку противник 12 разів проводив штурми у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки. Українські захисники відбили десять атак, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців неподалік Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.

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На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три наступальні дії росіян поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку підрозділи Сил оборони відбили шість атак росіян біля Торецька та Диліївки.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка.

На Курахівському напрямку ворог 32 рази атакував наші позиції поблизу Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 13 наступальних дій неподалік Новосілки, Костянтинопольського, Янтарного та в напрямку Костянтинополя.

Тричі на Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців.

На Курщині наші оборонці відбили 27 атакувальних дій російських загарбників, наразі точаться запеклі бої.

Генштаббойові діївійна
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