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Російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників

Тетяна ОлійникСереда, 8 січня 2025, 23:49
Російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників
фото - getty images

Російська армія ввечері 8 січня запустила кілька груп ударних БпЛА на територію України.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 21:52 військові повідомляли про: 

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  • БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА в центрі та на півдні Харківщини, курс - західний/північно-західний/південно-східний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі, сході та південному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний/західний.

О 22:40 стало відомо про:

  • БпЛА на півдні Сумщини, курс - південний/південно-західний/південно-східний;
  • БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
  • БпЛА на заході Харківщини, курс - східний;
  • БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс - південно-східний.

Станом на 23:25 відомо про:

  • БпЛА на Чернігівщині, курс - південний/південно-західний/північний/північно-східний;
  • БпЛА в центрі Харківщини, курс - південно-західний;
  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північний;
  • БпЛА на сході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
  • БпЛА на південному заході Полтавщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на заході Черкащини, курс - південний.

безпілотникивійнаШахедповітряна тривога
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