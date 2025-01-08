Російські війська запустили кілька груп ударних безпілотників
Середа, 8 січня 2025, 23:49
Російська армія ввечері 8 січня запустила кілька груп ударних БпЛА на територію України.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 21:52 військові повідомляли про:
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- БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний/південно-східний;
- БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
- БпЛА в центрі та на півдні Харківщини, курс - західний/північно-західний/південно-східний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на півночі, сході та південному сході Полтавщини, курс - південний/південно-західний/західний.
О 22:40 стало відомо про:
- БпЛА на півдні Сумщини, курс - південний/південно-західний/південно-східний;
- БпЛА в центрі та на півночі Чернігівщини, курс - південний/південно-західний;
- БпЛА на заході Харківщини, курс - східний;
- БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс - південно-східний.
Станом на 23:25 відомо про:
- БпЛА на Чернігівщині, курс - південний/південно-західний/північний/північно-східний;
- БпЛА в центрі Харківщини, курс - південно-західний;
- БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс - північний;
- БпЛА на сході Полтавщини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на південному заході Полтавщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на заході Черкащини, курс - південний.