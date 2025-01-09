ЗМІ: У столиці Чаду пролунали постріли біля президентської резиденції
Увечері 8 січня в столиці Чаду, місті Нджамена, біля президентської резиденції пролунали численні постріли. Інцидент стався на тлі напруженої політичної ситуації після парламентських виборів.
Джерело: Associated Press з посиланням на місцевих жителів, AFP із посиланням на джерела в службах безпеки, Al Arabiya
Деталі: Очевидці зазначають, що стрілянина тривала кілька хвилин неподалік президентського палацу. Джерело пострілів залишається невідомим.
За інформацією AFP, озброєні особи здійснили напад на внутрішню частину президентської резиденції. Водночас Al Arabiya повідомляє про колони військових автомобілів, які рухалися в напрямку палацу.
"Я застряг на площі Place de Nation перед президентською резиденцією, тому що чую інтенсивні постріли та бачу, як військові автомобілі прибувають з усіх напрямків", – сказав один із місцевих жителів.
"Ситуація повністю під контролем, страху немає", – заявив міністр закордонних справ Абдераман Куламалла, перебуваючи в оточенні солдатів, під час прямої трансляції у Facebook, яка знімалася в президентському палаці.
"Ми тут, щоб захистити нашого президента", – додав Куламалла.
Ця подія відбулася через тиждень після парламентських виборів, які, за задумом, мали стати важливим кроком до відновлення демократії. Однак опозиція їх бойкотувала, а результати виборів досі не оголошені. Аналітики припускають, що їхній підсумок може зміцнити владу президента Махамата Дебі Ітно.
Махамат Дебі Ітно прийшов до влади як військовий правитель після загибелі свого батька у 2021 році. Його батько керував країною понад три десятиліття і загинув у боях із повстанцями. Минулого року Ітно переміг на президентських виборах, які міжнародні спостерігачі розкритикували за недотримання демократичних стандартів.