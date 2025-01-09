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ЗМІ: У столиці Чаду пролунали постріли біля президентської резиденції

Іван Д'яконовЧетвер, 9 січня 2025, 00:42
ЗМІ: У столиці Чаду пролунали постріли біля президентської резиденції
Махамат Ідріс Дебі Ітно. Фото: Getty Images

Увечері 8 січня в столиці Чаду, місті Нджамена, біля президентської резиденції пролунали численні постріли. Інцидент стався на тлі напруженої політичної ситуації після парламентських виборів.

Джерело: Associated Press з посиланням на місцевих жителів, AFP із посиланням на джерела в службах безпеки, Al Arabiya

Деталі: Очевидці зазначають, що стрілянина тривала кілька хвилин неподалік президентського палацу. Джерело пострілів залишається невідомим.

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За інформацією AFP, озброєні особи здійснили напад на внутрішню частину президентської резиденції. Водночас Al Arabiya повідомляє про колони військових автомобілів, які рухалися в напрямку палацу.

"Я застряг на площі Place de Nation перед президентською резиденцією, тому що чую інтенсивні постріли та бачу, як військові автомобілі прибувають з усіх напрямків", – сказав один із місцевих жителів.

"Ситуація повністю під контролем, страху немає", – заявив міністр закордонних справ Абдераман Куламалла, перебуваючи в оточенні солдатів, під час прямої трансляції у Facebook, яка знімалася в президентському палаці.

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"Ми тут, щоб захистити нашого президента", – додав Куламалла.

Ця подія відбулася через тиждень після парламентських виборів, які, за задумом, мали стати важливим кроком до відновлення демократії. Однак опозиція їх бойкотувала, а результати виборів досі не оголошені. Аналітики припускають, що їхній підсумок може зміцнити владу президента Махамата Дебі Ітно.

Махамат Дебі Ітно прийшов до влади як військовий правитель після загибелі свого батька у 2021 році. Його батько керував країною понад три десятиліття і загинув у боях із повстанцями. Минулого року Ітно переміг на президентських виборах, які міжнародні спостерігачі розкритикували за недотримання демократичних стандартів.

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