ISW: Російські війська все частіше застосовують дрони керовані через волоконно-оптичний кабель

Росія збільшує використання безпілотників, що керуються через волоконно-оптичний кабель. Ці дрони дозволяють російським військам ефективно обходити засоби радіоелектронної боротьби України.

Джерело: ISW

Деталі: У своєму звіті, аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що російські війська все частіше використовують безпілотники, підключені до оптоволоконних кабелів, що дозволяє їм протидіяти засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ) українських сил оборони.

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Згідно з інформацією, отриманою від одного з речників української бригади, ці дрони застосовуються по всій лінії фронту.

Однак, попри активне використання цих безпілотників, їх застосування поки що не є систематичним. Оптоволоконні дрони мають деякі недоліки: вони повільніші і менш маневрені, ніж FPV-дрони, що робить їх більш вразливими для стрілецької зброї.

Дослівно: "За словами російського "воєнкора", росіяни першими успішно інтегрували такі технології в бойові дії в Україні. Однак він також попередив, що незабаром українські військові розроблять подібні технології".

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Ключові висновки:

Українські війська в ніч з 7 на 8 січня завдали удару по російському державному нафтосховищу "Комбінат Кристал" поблизу Енгельса Саратовської області Росії.

8 січня в окупованому Харцизьку Донецької області українські війська завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії (ПВО) РФ (Південний військовий округ).

Російські війська наступали в Курській області, Торецьку та під Кураховим.

Російські війська все частіше використовують безпілотники, прикріплені до оптоволоконних кабелів в Україні.

Передісторія: