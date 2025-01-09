Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів – США

Іван Д'яконовЧетвер, 9 січня 2025, 04:47
Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів – США
Путін і Сі. Фото: Getty Images

Заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілла Ши висловила застереження, що участь військ Північної Кореї у війні проти України дозволяє КНДР здобути важливий бойовий досвід, що підвищує її готовність до військових дій проти сусідніх країн.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами Ши, понад 12 тисяч північнокорейських військових зараз перебувають у Росії, де вони активно залучені до бойових дій у Курській області. Цей факт підтверджує тісну співпрацю між Москвою та Пхеньяном, зазначила американська дипломатка.

Реклама:

"Північна Корея отримує значну вигоду від постачання російського військового обладнання, технологій і бойового досвіду, що робить її більш здатною до ведення війни проти своїх сусідів", – заявила Ши.

На її думку, КНДР також може використати ці покращення для збільшення продажу зброї та укладання контрактів на військове навчання по всьому світу.

У відповідь на це, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя відкинув звинувачення США щодо передачі Пхеньяну супутникових та космічних технологій, назвавши їх "абсолютно безпідставними". Під час засідання він також привітав лідера КНДР Кім Чен Ина з днем народження.

РЕКЛАМА:

Посол Південної Кореї в ООН Хван Джункук заявив, що північнокорейські солдати "по суті є рабами Кім Чен Ина, яким промили мізки, щоб вони жертвували своїм життям на далеких полях битв, щоб заробити гроші для його режиму і отримати передові військові технології з Росії".

Передісторія: 

  • Державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі заявив, що Росія готова надати Північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології в обмін на зброю та інше обладнання для підтримки війни проти України.

КНДРООНСШАвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Синоптики розповіли, яку погоду чекати 19 січня та попередили про сильний вітер у Києві
фото, відеоСБУ: Інженер столичного метро створив мережу, яка наводила удари РФ по Києву та Харківщині
Екснардепу Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі
відеоССО уразили нафтобазу "Роснєфті" в Людиновому
Усі новини...
ISW: Російські війська все частіше застосовують дрони керовані через волоконно-оптичний кабель
DeepState: Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донецької області
Росіяни втратили вбитими та пораненими ще 1 430 військових – Генштаб
Удар КАБами по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 113 людей, 10 з яких – у важкому стані
Останні новини
19:46
Під час ракетної атаки росіян було пошкоджено найстаріший McDonald’s України
19:20
Лідер німецької опозиції вважає Трампа передбачуваним і бачить у ньому можливість для Європи
18:52
відеоСили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру – УП
18:31
фотоРакетний удар по Запоріжжю: з-під завалів деблокували тіло загиблого, шукають ще одну людину
18:24
Студенти, які не складуть іспит із БЗВП, не зможуть продовжити навчання – МОУ
18:15
фотоСБУ на Дніпропетровщині викрила компанію, яка сприяла РФ у побудові ядерних лабораторій
17:50
біатлонНорвежець Йоганнес Бо оголосив про завершення кар'єри у 2025 році
17:47
В МОУ заперечили "погіршення стосунків" Умєрова з директоркою АОЗ: Лише професійні критерії
17:42
Росіяни з міномета обстріляли Берислав: загинули двоє людей
17:34
Трамп запустив мемкоїн $TRUMP, викликавши ажіотаж серед трейдерів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: