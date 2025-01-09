Північна Корея здобуває бойовий досвід в Україні для майбутньої війни проти сусідів – США

Заступниця постійного представника США при ООН Дороті Камілла Ши висловила застереження, що участь військ Північної Кореї у війні проти України дозволяє КНДР здобути важливий бойовий досвід, що підвищує її готовність до військових дій проти сусідніх країн.

Джерело: Reuters

Деталі: За словами Ши, понад 12 тисяч північнокорейських військових зараз перебувають у Росії, де вони активно залучені до бойових дій у Курській області. Цей факт підтверджує тісну співпрацю між Москвою та Пхеньяном, зазначила американська дипломатка.

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"Північна Корея отримує значну вигоду від постачання російського військового обладнання, технологій і бойового досвіду, що робить її більш здатною до ведення війни проти своїх сусідів", – заявила Ши.

На її думку, КНДР також може використати ці покращення для збільшення продажу зброї та укладання контрактів на військове навчання по всьому світу.

У відповідь на це, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя відкинув звинувачення США щодо передачі Пхеньяну супутникових та космічних технологій, назвавши їх "абсолютно безпідставними". Під час засідання він також привітав лідера КНДР Кім Чен Ина з днем народження.

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Посол Південної Кореї в ООН Хван Джункук заявив, що північнокорейські солдати "по суті є рабами Кім Чен Ина, яким промили мізки, щоб вони жертвували своїм життям на далеких полях битв, щоб заробити гроші для його режиму і отримати передові військові технології з Росії".

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